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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 67
Al-Anbiya
67
21:67
اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ٦٧
أُفٍّۢ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧
أُفّٖ
ﲓ
لَّكُمۡ
ﲔ
وَلِمَا
ﲕ
تَعۡبُدُونَ
ﲖ
مِن
ﲗ
دُونِ
ﲘ
ٱللَّهِۚ
ﲙﲚ
أَفَلَا
ﲛ
تَعۡقِلُونَ
ﲜ
٦٧
ﲝ
Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?».
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