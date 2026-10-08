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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 65
Al-Anbiya
65
21:65
ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هاولاء ينطقون ٦٥
ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ٦٥
ثُمَّ
ﱽ
نُكِسُواْ
ﱾ
عَلَىٰ
ﱿ
رُءُوسِهِمۡ
ﲀ
لَقَدۡ
ﲁ
عَلِمۡتَ
ﲂ
مَا
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲄ
يَنطِقُونَ
ﲅ
٦٥
ﲆ
Затем они принялись за свое и сказали: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать».
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