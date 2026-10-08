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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 63
Al-Anbiya
63
21:63
قال بل فعله كبيرهم هاذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ٦٣
قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ٦٣
قَالَ
ﱫ
بَلۡ
ﱬ
فَعَلَهُۥ
ﱭ
كَبِيرُهُمۡ
ﱮ
هَٰذَا
ﱯ
فَسۡـَٔلُوهُمۡ
ﱰ
إِن
ﱱ
كَانُواْ
ﱲ
يَنطِقُونَ
ﱳ
٦٣
ﱴ
Он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать».
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