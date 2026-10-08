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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 62
Al-Anbiya
62
21:62
قالوا اانت فعلت هاذا بالهتنا يا ابراهيم ٦٢
قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ٦٢
قَالُوٓاْ
ﱤ
ءَأَنتَ
ﱥ
فَعَلۡتَ
ﱦ
هَٰذَا
ﱧ
بِـَٔالِهَتِنَا
ﱨ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ
ﱩ
٦٢
ﱪ
Они сказали: «О Ибрахим (Авраам)! Ты ли поступил таким образом с нашими богами?».
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