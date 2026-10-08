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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 59
Al-Anbiya
59
21:59
قالوا من فعل هاذا بالهتنا انه لمن الظالمين ٥٩
قَالُوا۟ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـَٔالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٩
قَالُواْ
ﱊ
مَن
ﱋ
فَعَلَ
ﱌ
هَٰذَا
ﱍ
بِـَٔالِهَتِنَآ
ﱎ
إِنَّهُۥ
ﱏ
لَمِنَ
ﱐ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱑ
٥٩
ﱒ
Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является одним из беззаконников!».
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