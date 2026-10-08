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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 58
Al-Anbiya
58
21:58
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ٥٨
فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرًۭا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨
فَجَعَلَهُمۡ
ﱁ
جُذَٰذًا
ﱂ
إِلَّا
ﱃ
كَبِيرٗا
ﱄ
لَّهُمۡ
ﱅ
لَعَلَّهُمۡ
ﱆ
إِلَيۡهِ
ﱇ
يَرۡجِعُونَ
ﱈ
٥٨
ﱉ
Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему.
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