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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 55
Al-Anbiya
55
21:55
قالوا اجيتنا بالحق ام انت من اللاعبين ٥٥
قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّـٰعِبِينَ ٥٥
قَالُوٓاْ
ﲲ
أَجِئۡتَنَا
ﲳ
بِٱلۡحَقِّ
ﲴ
أَمۡ
ﲵ
أَنتَ
ﲶ
مِنَ
ﲷ
ٱللَّٰعِبِينَ
ﲸ
٥٥
ﲹ
Они сказали: «Ты принес нам истину, или же ты забавляешься?».
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