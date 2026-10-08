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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 54
Al-Anbiya
54
21:54
قال لقد كنتم انتم واباوكم في ضلال مبين ٥٤
قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٥٤
قَالَ
ﲩ
لَقَدۡ
ﲪ
كُنتُمۡ
ﲫ
أَنتُمۡ
ﲬ
وَءَابَآؤُكُمۡ
ﲭ
فِي
ﲮ
ضَلَٰلٖ
ﲯ
مُّبِينٖ
ﲰ
٥٤
ﲱ
Он сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении».
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