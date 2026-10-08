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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 53
Al-Anbiya
53
21:53
قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين ٥٣
قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَـٰبِدِينَ ٥٣
قَالُواْ
ﲣ
وَجَدۡنَآ
ﲤ
ءَابَآءَنَا
ﲥ
لَهَا
ﲦ
عَٰبِدِينَ
ﲧ
٥٣
ﲨ
Они сказали: «Мы видели, что наши отцы поклонялись им».
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