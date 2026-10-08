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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 50
Al-Anbiya
50
21:50
وهاذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ٥٠
وَهَـٰذَا ذِكْرٌۭ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٠
وَهَٰذَا
ﲃ
ذِكۡرٞ
ﲄ
مُّبَارَكٌ
ﲅ
أَنزَلۡنَٰهُۚ
ﲆﲇ
أَفَأَنتُمۡ
ﲈ
لَهُۥ
ﲉ
مُنكِرُونَ
ﲊ
٥٠
ﲋ
Это - благословенное Напоминание, которое Мы ниспослали. Неужели вы станете отрицать его?
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