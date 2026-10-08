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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 49
Al-Anbiya
49
21:49
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٤٩
ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٤٩
ٱلَّذِينَ
ﱺ
يَخۡشَوۡنَ
ﱻ
رَبَّهُم
ﱼ
بِٱلۡغَيۡبِ
ﱽ
وَهُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلسَّاعَةِ
ﲀ
مُشۡفِقُونَ
ﲁ
٤٩
ﲂ
которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом.
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