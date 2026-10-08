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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 48
Al-Anbiya
48
21:48
ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ٤٨
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءًۭ وَذِكْرًۭا لِّلْمُتَّقِينَ ٤٨
وَلَقَدۡ
ﱱ
ءَاتَيۡنَا
ﱲ
مُوسَىٰ
ﱳ
وَهَٰرُونَ
ﱴ
ٱلۡفُرۡقَانَ
ﱵ
وَضِيَآءٗ
ﱶ
وَذِكۡرٗا
ﱷ
لِّلۡمُتَّقِينَ
ﱸ
٤٨
ﱹ
Мы даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) различение (способность различать истину ото лжи), сияние (Таурат) и напоминание для богобоязненных,
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