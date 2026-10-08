Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 47
Al-Anbiya
47
21:47
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شييا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ٤٧
وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍۢ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ٤٧
وَنَضَعُ
ﱚ
ٱلۡمَوَٰزِينَ
ﱛ
ٱلۡقِسۡطَ
ﱜ
لِيَوۡمِ
ﱝ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱞ
فَلَا
ﱟ
تُظۡلَمُ
ﱠ
نَفۡسٞ
ﱡ
شَيۡـٔٗاۖ
ﱢﱣ
وَإِن
ﱤ
كَانَ
ﱥ
مِثۡقَالَ
ﱦ
حَبَّةٖ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
خَرۡدَلٍ
ﱩ
أَتَيۡنَا
ﱪ
بِهَاۗ
ﱫﱬ
وَكَفَىٰ
ﱭ
بِنَا
ﱮ
حَٰسِبِينَ
ﱯ
٤٧
ﱰ
В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.