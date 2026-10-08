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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 43
Al-Anbiya
43
21:43
ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ٤٣
أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌۭ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
ءَالِهَةٞ
ﲠ
تَمۡنَعُهُم
ﲡ
مِّن
ﲢ
دُونِنَاۚ
ﲣﲤ
لَا
ﲥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲦ
نَصۡرَ
ﲧ
أَنفُسِهِمۡ
ﲨ
وَلَا
ﲩ
هُم
ﲪ
مِّنَّا
ﲫ
يُصۡحَبُونَ
ﲬ
٤٣
ﲭ
Или же у них есть боги, которые могут защитить их от Нас? Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от Нас.
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