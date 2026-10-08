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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 42
Al-Anbiya
42
21:42
قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمان بل هم عن ذكر ربهم معرضون ٤٢
قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ٤٢
قُلۡ
ﲏ
مَن
ﲐ
يَكۡلَؤُكُم
ﲑ
بِٱلَّيۡلِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارِ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلرَّحۡمَٰنِۚ
ﲕﲖ
بَلۡ
ﲗ
هُمۡ
ﲘ
عَن
ﲙ
ذِكۡرِ
ﲚ
رَبِّهِم
ﲛ
مُّعۡرِضُونَ
ﲜ
٤٢
ﲝ
Скажи: «Кто способен защитить вас от Милостивого днем или ночью?». Но они отворачиваются от поминания своего Господа.
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