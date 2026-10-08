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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 41
Al-Anbiya
41
21:41
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ٤١
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٤١
وَلَقَدِ
ﲁ
ٱسۡتُهۡزِئَ
ﲂ
بِرُسُلٖ
ﲃ
مِّن
ﲄ
قَبۡلِكَ
ﲅ
فَحَاقَ
ﲆ
بِٱلَّذِينَ
ﲇ
سَخِرُواْ
ﲈ
مِنۡهُم
ﲉ
مَّا
ﲊ
كَانُواْ
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲍ
٤١
ﲎ
До тебя посланники тоже подвергались осмеянию, но тех, которые смеялись над ними, окружило (или поразило) то, над чем они насмехались.
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