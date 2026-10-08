Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 39
Al-Anbiya
39
21:39
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوۡ
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَفَرُواْ
ﱨ
حِينَ
ﱩ
لَا
ﱪ
يَكُفُّونَ
ﱫ
عَن
ﱬ
وُجُوهِهِمُ
ﱭ
ٱلنَّارَ
ﱮ
وَلَا
ﱯ
عَن
ﱰ
ظُهُورِهِمۡ
ﱱ
وَلَا
ﱲ
هُمۡ
ﱳ
يُنصَرُونَ
ﱴ
٣٩
ﱵ
Если бы только неверующие знали о том времени, когда они не смогут отвратить Огонь от своих лиц и своих спин, когда им никто не поможет!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.