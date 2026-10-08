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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 38
Al-Anbiya
38
21:38
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٣٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
وَيَقُولُونَ
ﱝ
مَتَىٰ
ﱞ
هَٰذَا
ﱟ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱠ
إِن
ﱡ
كُنتُمۡ
ﱢ
صَٰدِقِينَ
ﱣ
٣٨
ﱤ
Они говорят: «Когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду?».
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