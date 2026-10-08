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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 35
Al-Anbiya
35
21:35
كل نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ٣٥
كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةًۭ ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥
كُلُّ
ﳉ
نَفۡسٖ
ﳊ
ذَآئِقَةُ
ﳋ
ٱلۡمَوۡتِۗ
ﳌﳍ
وَنَبۡلُوكُم
ﳎ
بِٱلشَّرِّ
ﳏ
وَٱلۡخَيۡرِ
ﳐ
فِتۡنَةٗۖ
ﳑﳒ
وَإِلَيۡنَا
ﳓ
تُرۡجَعُونَ
ﳔ
٣٥
ﳕ
Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам вы будете возвращены.
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