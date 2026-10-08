Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 30
Al-Anbiya
30
21:30
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
أَوَلَمۡ
ﲃ
يَرَ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُوٓاْ
ﲆ
أَنَّ
ﲇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲈ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲉ
كَانَتَا
ﲊ
رَتۡقٗا
ﲋ
فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ
ﲌﲍ
وَجَعَلۡنَا
ﲎ
مِنَ
ﲏ
ٱلۡمَآءِ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
شَيۡءٍ
ﲒ
حَيٍّۚ
ﲓﲔ
أَفَلَا
ﲕ
يُؤۡمِنُونَ
ﲖ
٣٠
ﲗ
Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели они не уверуют?
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.