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Тафсир: Al-Anbiya 21:3
Al-Anbiya
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
ﱕ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﱖﱗ
وَأَسَرُّواْ
ﱘ
ٱلنَّجۡوَى
ﱙ
ٱلَّذِينَ
ﱚ
ظَلَمُواْ
ﱛ
هَلۡ
ﱜ
هَٰذَآ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
بَشَرٞ
ﱟ
مِّثۡلُكُمۡۖ
ﱠﱡ
أَفَتَأۡتُونَ
ﱢ
ٱلسِّحۡرَ
ﱣ
وَأَنتُمۡ
ﱤ
تُبۡصِرُونَ
ﱥ
٣
ﱦ
Сердца же их оставались беспечными. Беззаконники говорили между собой тайком: «Разве это - не такой же человек, как и вы? Неужели вы покоритесь колдовству, которое вы видите воочию?».
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Tafsir Muyassar
قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، لا يعقلون ما فيه.
بل إن الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر خَفِيٍّ:
وهو إشاعة ما يصدُّون به الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أنه بشر مثلهم، لا يختلف عنهم في شيء، وأن ما جاء به من القرآن سحر، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه، وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟