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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 27
Al-Anbiya
27
21:27
لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ٢٧
لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ٢٧
لَا
ﱜ
يَسۡبِقُونَهُۥ
ﱝ
بِٱلۡقَوۡلِ
ﱞ
وَهُم
ﱟ
بِأَمۡرِهِۦ
ﱠ
يَعۡمَلُونَ
ﱡ
٢٧
ﱢ
Они не опережают Его своими речами и поступают согласно Его велениям.
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