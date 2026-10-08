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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 23
Al-Anbiya
23
21:23
لا يسال عما يفعل وهم يسالون ٢٣
لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ٢٣
لَا
ﲽ
يُسۡـَٔلُ
ﲾ
عَمَّا
ﲿ
يَفۡعَلُ
ﳀ
وَهُمۡ
ﳁ
يُسۡـَٔلُونَ
ﳂ
٢٣
ﳃ
Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены.
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