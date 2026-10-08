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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 20
Al-Anbiya
20
21:20
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ٢٠
يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠
يُسَبِّحُونَ
ﲠ
ٱلَّيۡلَ
ﲡ
وَٱلنَّهَارَ
ﲢ
لَا
ﲣ
يَفۡتُرُونَ
ﲤ
٢٠
ﲥ
Они славят Его днем и ночью без устали.
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