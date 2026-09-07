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Тафсир: Al-Anbiya 21:2
Al-Anbiya
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
ﱉ
يَأۡتِيهِم
ﱊ
مِّن
ﱋ
ذِكۡرٖ
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّبِّهِم
ﱎ
مُّحۡدَثٍ
ﱏ
إِلَّا
ﱐ
ٱسۡتَمَعُوهُ
ﱑ
وَهُمۡ
ﱒ
يَلۡعَبُونَ
ﱓ
٢
ﱔ
Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь.
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مَا یَأۡتِیهِم مِّن ذِكۡرࣲ مِّن رَّبِّهِم مُّحۡدَثٍ﴾ شَيْئًا فَشَيْئًا أَيْ لَفْظ قُرْآن ﴿إِلَّا ٱسۡتَمَعُوهُ وَهُمۡ یَلۡعَبُونَ ٢﴾ يَسْتَهْزِئُونَ