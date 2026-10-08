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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 18
Al-Anbiya
18
21:18
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ١٨
بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۭ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨
بَلۡ
ﲂ
نَقۡذِفُ
ﲃ
بِٱلۡحَقِّ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱلۡبَٰطِلِ
ﲆ
فَيَدۡمَغُهُۥ
ﲇ
فَإِذَا
ﲈ
هُوَ
ﲉ
زَاهِقٞۚ
ﲊﲋ
وَلَكُمُ
ﲌ
ٱلۡوَيۡلُ
ﲍ
مِمَّا
ﲎ
تَصِفُونَ
ﲏ
١٨
ﲐ
Однако Мы бросаем истину в ложь, и та разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете!
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