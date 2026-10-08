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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 17
Al-Anbiya
17
21:17
لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ١٧
لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًۭا لَّٱتَّخَذْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ ١٧
لَوۡ
ﱶ
أَرَدۡنَآ
ﱷ
أَن
ﱸ
نَّتَّخِذَ
ﱹ
لَهۡوٗا
ﱺ
لَّٱتَّخَذۡنَٰهُ
ﱻ
مِن
ﱼ
لَّدُنَّآ
ﱽ
إِن
ﱾ
كُنَّا
ﱿ
فَٰعِلِينَ
ﲀ
١٧
ﲁ
Если бы Мы пожелали устроить Себе потеху, то устроили бы ее из того, что есть у Нас.
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