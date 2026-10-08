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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 16
Al-Anbiya
16
21:16
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ١٦
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ ١٦
وَمَا
ﱮ
خَلَقۡنَا
ﱯ
ٱلسَّمَآءَ
ﱰ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
بَيۡنَهُمَا
ﱳ
لَٰعِبِينَ
ﱴ
١٦
ﱵ
Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь.
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