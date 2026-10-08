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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 14
Al-Anbiya
14
21:14
قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ١٤
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ١٤
قَالُواْ
ﱟ
يَٰوَيۡلَنَآ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
كُنَّا
ﱢ
ظَٰلِمِينَ
ﱣ
١٤
ﱤ
Они говорили: «О горе нам! Воистину, мы были несправедливы!».
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