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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 102
Al-Anbiya
102
21:102
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ١٠٢
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ ١٠٢
لَا
ﱁ
يَسۡمَعُونَ
ﱂ
حَسِيسَهَاۖ
ﱃﱄ
وَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
مَا
ﱇ
ٱشۡتَهَتۡ
ﱈ
أَنفُسُهُمۡ
ﱉ
خَٰلِدُونَ
ﱊ
١٠٢
ﱋ
Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души.
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