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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 100
Al-Anbiya
100
21:100
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ١٠٠
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌۭ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠
لَهُمۡ
ﲩ
فِيهَا
ﲪ
زَفِيرٞ
ﲫ
وَهُمۡ
ﲬ
فِيهَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَسۡمَعُونَ
ﲯ
١٠٠
ﲰ
Там они будут стенать при выдохе, но ничего не услышат.
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