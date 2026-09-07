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Тафсир: Al-Anbiya 21:1
Al-Anbiya
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
ﱁ
لِلنَّاسِ
ﱂ
حِسَابُهُمۡ
ﱃ
وَهُمۡ
ﱄ
فِي
ﱅ
غَفۡلَةٖ
ﱆ
مُّعۡرِضُونَ
ﱇ
١
ﱈ
Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются.
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Tafsir Fathul Majid
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