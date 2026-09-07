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Тафсир: Al-Anbiya 21:1
Al-Anbiya
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
ﱁ
لِلنَّاسِ
ﱂ
حِسَابُهُمۡ
ﱃ
وَهُمۡ
ﱄ
فِي
ﱅ
غَفۡلَةٖ
ﱆ
مُّعۡرِضُونَ
ﱇ
١
ﱈ
Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Umekaribia wakati wa kuhesabiwa watu juu ya matendo waliyoyatanguliza, pamoja na hivyo, makafiri wanaishi wakiwa kwenye hali ya kupumbaa, wameghafilika na uhakika huu, wakiwa kwenye hali ya kulipa mgongo onyo hili.