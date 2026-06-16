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Ash-Shu'ara
99
26:99
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
Только грешники ввели нас в заблуждение,
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السعدي Al-Sa'di
وَمَا أَضَلَّنَا عن طريق الهدى والرشد ودعانا إلى طريق الغي والفسق إِلا الْمُجْرِمُونَ وهم الأئمة الذين يدعون إلى النار