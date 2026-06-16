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Ash-Shu'ara
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
когда равняли вас с Господом миров.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨)
] كاتێك ئێوهمان یهكسان كرد به پهروهردگاری ههموو جیهان و جگه له خوای گهوره ئێوهمان پهرست.