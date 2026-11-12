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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 222
Ash-Shu'ara
222
26:222
تنزل على كل افاك اثيم ٢٢٢
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ ٢٢٢
تَنَزَّلُ
ﲜ
عَلَىٰ
ﲝ
كُلِّ
ﲞ
أَفَّاكٍ
ﲟ
أَثِيمٖ
ﲠ
٢٢٢
ﲡ
Они нисходят на каждого лжеца и грешника.
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