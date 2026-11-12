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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 221
Ash-Shu'ara
221
26:221
هل انبيكم على من تنزل الشياطين ٢٢١
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢٢١
هَلۡ
ﲕ
أُنَبِّئُكُمۡ
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
مَن
ﲘ
تَنَزَّلُ
ﲙ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﲚ
٢٢١
ﲛ
Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы?
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