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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 218
Ash-Shu'ara
218
26:218
الذي يراك حين تقوم ٢١٨
ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨
ٱلَّذِي
ﲇ
يَرَىٰكَ
ﲈ
حِينَ
ﲉ
تَقُومُ
ﲊ
٢١٨
ﲋ
Который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам
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