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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 217
Ash-Shu'ara
217
26:217
وتوكل على العزيز الرحيم ٢١٧
وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧
وَتَوَكَّلۡ
ﲂ
عَلَى
ﲃ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲄ
ٱلرَّحِيمِ
ﲅ
٢١٧
ﲆ
Уповай на Могущественного, Милосердного,
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