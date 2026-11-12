Arabic Tanweer Tafseer Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 215

﴿واخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ . مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ ابْتِدارًا لِكَرامَةِ المُؤْمِنِينَ قَبْلَ الأمْرِ بِالتَّبَرُّؤِ مِنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ، وبَعْدَ الأمْرِ بِالإنْذارِ الَّذِي لا يَخْلُو مِن وقْعٍ ألِيمٍ في النُّفُوسِ. وخَفْضُ الجَناحِ: مَثَلٌ لِلْمُعامَلَةِ بِاللِّينِ والتَّواضُعِ. وقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿واخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] في سُورَةِ الحِجْرِ، وقَوْلِهِ: ﴿واخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤] (ص-٢٠٣)فِي سُورَةِ الإسْراءِ. والجَناحُ لِلطّائِرِ بِمَنزِلَةِ اليَدَيْنِ لِلدَّوابِّ، وبِالجَناحَيْنِ يَكُونُ الطَّيَرانُ. و(﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾) بَيانٌ لِ (﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ﴾) فَإنَّ المُرادَ المُتابَعَةُ في الدِّينِ وهي الإيمانُ. والغَرَضُ مِن هَذا البَيانِ التَّنْوِيهُ بِشَأْنِ الإيمانِ كَأنَّهُ قِيلَ: واخْفِضْ جَناحَكَ لَهم لِأجْلِ إيمانِهِمْ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] وجَبْرٍ لِخاطِرِ المُؤْمِنِينَ مِن قَرابَتِهِ. ولِذَلِكَ لَمّا نادى في دُعائِهِ صَفِيَّةَ قالَ: عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ. ولَمّا نادى فاطِمَةَ قالَ: بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ. تَأْنِيسًا لَهُما، فَهَذا مِن خَفْضِ الجَناحِ ولَمْ يُقَلْ مِثْلَ ذَلِكَ لِلْعَبّاسِ؛ لِأنَّهُ كانَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا.