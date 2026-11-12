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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 214
Ash-Shu'ara
214
26:214
وانذر عشيرتك الاقربين ٢١٤
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ٢١٤
وَأَنذِرۡ
ﱯ
عَشِيرَتَكَ
ﱰ
ٱلۡأَقۡرَبِينَ
ﱱ
٢١٤
ﱲ
Предостереги своих ближайших родственников!
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