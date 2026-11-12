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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 208
Ash-Shu'ara
208
26:208
وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون ٢٠٨
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٢٠٨
وَمَآ
ﱈ
أَهۡلَكۡنَا
ﱉ
مِن
ﱊ
قَرۡيَةٍ
ﱋ
إِلَّا
ﱌ
لَهَا
ﱍ
مُنذِرُونَ
ﱎ
٢٠٨
ﱏ
Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали
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