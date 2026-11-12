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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 207
Ash-Shu'ara
207
26:207
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ٢٠٧
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ٢٠٧
مَآ
ﱁ
أَغۡنَىٰ
ﱂ
عَنۡهُم
ﱃ
مَّا
ﱄ
كَانُواْ
ﱅ
يُمَتَّعُونَ
ﱆ
٢٠٧
ﱇ
то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?
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