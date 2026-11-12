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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 205
Ash-Shu'ara
205
26:205
افرايت ان متعناهم سنين ٢٠٥
أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ٢٠٥
أَفَرَءَيۡتَ
ﳏ
إِن
ﳐ
مَّتَّعۡنَٰهُمۡ
ﳑ
سِنِينَ
ﳒ
٢٠٥
ﳓ
Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться благами многие годы,
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