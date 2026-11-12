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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 204
Ash-Shu'ara
204
26:204
افبعذابنا يستعجلون ٢٠٤
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٤
أَفَبِعَذَابِنَا
ﳌ
يَسۡتَعۡجِلُونَ
ﳍ
٢٠٤
ﳎ
Неужели они торопят мучения от Нас?
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