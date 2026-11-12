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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 199
Ash-Shu'ara
199
26:199
فقراه عليهم ما كانوا به مومنين ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١٩٩
فَقَرَأَهُۥ
ﲬ
عَلَيۡهِم
ﲭ
مَّا
ﲮ
كَانُواْ
ﲯ
بِهِۦ
ﲰ
مُؤۡمِنِينَ
ﲱ
١٩٩
ﲲ
и если бы он прочел его им, то они не уверовали бы в него.
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