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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 195
Ash-Shu'ara
195
26:195
بلسان عربي مبين ١٩٥
بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّۢ مُّبِينٍۢ ١٩٥
بِلِسَانٍ
ﲓ
عَرَبِيّٖ
ﲔ
مُّبِينٖ
ﲕ
١٩٥
ﲖ
Оно ниспослано на ясном арабском языке
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Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.