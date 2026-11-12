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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 192
Ash-Shu'ara
192
26:192
وانه لتنزيل رب العالمين ١٩٢
وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٩٢
وَإِنَّهُۥ
ﲃ
لَتَنزِيلُ
ﲄ
رَبِّ
ﲅ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲆ
١٩٢
ﲇ
Воистину, это - Ниспослание от Господа миров.
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