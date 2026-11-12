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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 189
Ash-Shu'ara
189
26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱧ
فَأَخَذَهُمۡ
ﱨ
عَذَابُ
ﱩ
يَوۡمِ
ﱪ
ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
عَذَابَ
ﱯ
يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
ﱱ
١٨٩
ﱲ
Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в день тени. Воистину, это были мучения в Великий день.
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