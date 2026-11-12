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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 188
Ash-Shu'ara
188
26:188
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
ﱡ
رَبِّيٓ
ﱢ
أَعۡلَمُ
ﱣ
بِمَا
ﱤ
تَعۡمَلُونَ
ﱥ
١٨٨
ﱦ
Он сказал: «Мой Господь лучше знает о том, что вы совершаете».
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